Marelli: "È evidente la simulazione di Mertens, il Var ha sbagliato doveva richiamare Massa. Su Ribery-Hysaj..."

Queste sono le parole rilasciate a Radio Sportiva dall'ex arbitro Marelli sugli episodi dubbi di Fiorentina-Napoli: "Ci sono diversi punti in cui massa dovrà lavorare vista la gara di Firenze. L'atten...

Queste sono le parole rilasciate a Radio Sportiva dall'ex arbitro Marelli sugli episodi dubbi di Fiorentina-Napoli: "Ci sono diversi punti in cui massa dovrà lavorare vista la gara di Firenze. L'attenuante, l'unica è che si è ad inizio campionato e la nuova regola dobbiamo ancora capirla bene. Rizzoli ha chiesto di essere inflessibili sui tocchi di mano in aerea e 'aggiunta è stata quella del braccio sopra alla linea della spalla. Il braccio di Zielinski in area era molto largo. Prima del rigore di Mertens Pulgar ha preso la palla con la spalla ma il contatto del belga non esiste, ha simulato e questo è evidente, è lui a pestare volontariamente il piede di Castrovilli. Non so perchè il Var non sia intervenuto, visto che le telecamere sono le stesse della tv magari non chiarivano abbastanza. Dal campo ci può stare fischiare il rigore ma non capisco perchè Massa non sia stato richiamato al monitor. Diverse trattenute invece ci sono state tra Ribery ed Hysaj forse doveva essere punita la ginocchiata fuori area del francese".