Fiorentina-Atalanta sarà diretta da Paolo Valeri, Tasso e Schenone gli assistenti

Sono state da poco ufficializzate nel designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A. La partita tra Fiorentina ed Atalanta, in programma per le ore 15.00 di domenica 30 sett...

Sono state da poco ufficializzate nel designazioni arbitrali per la settima giornata del campionato di Serie A. La partita tra Fiorentina ed Atalanta, in programma per le ore 15.00 di domenica 30 settembre, sarà diretta da Paolo Valeri. Il fischietto della sezione di Roma 2 sarà coadiuvato dagli assistenti Tasso e Schenone, mentre il quarto uomo sarà Pasqua. La gestione del VAR, invece, è stata affidata a Doveri e Valeriani.