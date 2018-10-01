L'ex arbitro Chiesa: "Il rigore non c'è, Chiesa simula e deve essere ammonito. Valeri c'è cascato"

L'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa, parlando a calciomercato.com, ha detto la sua sugli episodi arbitrali più controversi del weekend di campionato. Fra questi, inevitabilmente, non poteva man...

L'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa, parlando a calciomercato.com, ha detto la sua sugli episodi arbitrali più controversi del weekend di campionato. Fra questi, inevitabilmente, non poteva mancare il calcio di rigore concesso alla Fiorentina: "Al 16’ della ripresa l’episodio che cambia la gara. Valeri punisce con un calcio di rigore per la Fiorentina un contatto tra Toloi e Chiesa nell’area dell’Atalanta".

Prosegue analizzando quanto accaduto: "Il penalty, però, non c’era assolutamente. Chiesa cerca il contatto rallentando la corsa e cambiando traiettoria, è in caduta ancora prima che Toloi lo tocchi leggermente".

E sull'operato dell'arbitro: "Valeri ci casca in maniera incredibile concedendo il rigore e Doveri fa anche peggio al Var. Errore chiarissimo dell’arbitro e del Var".

Conclude su Chiesa: "Simula, doveva essere ammonito".