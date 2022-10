Italiano sbotta: “Per l’ennesima volta un fallo non fischiato ci costa punti, non meritavamo di perdere”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato il 4-3 incassato al Franchi contro l’Inter ai microfoni di Sky: “Non so neanche che dire, nel senso che penso all’ennesimo dubbio su gol subito, c’è mezzo fallo a favore nostro. È l’ennesima partita, a dieci secondi dalla fine, e noi oggi perdiamo. Il dispiacere è enorme, l’abbiamo ribaltata e recuperata: era un premio per i ragazzi. Siamo dispiaciuti e rammaricati, perdiamo una partita che secondo me non meritavamo: andiamo avanti”.

Che idea si è fatto rivedendo le immagini del contrasto Milenkovic-Dzeko?

“No, quello è fallo. Nikola prende posizione, gli tira anche la maglia Dzeko e non l’avevo neanche visto. Non è il primo fallo dubbio che ci costa punti, però ne prendiamo atto e andiamo avanti”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

GRAVI ERRORI CONTRO LA FIORENTINA