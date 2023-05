Una brutta notizia per l’Inter, una buona notizia per la Fiorentina: Mkhitaryan salta la finale di Coppa

Mkhitaryan, che si era infortunato nel primo tempo del secondo Euroderby contro il Milan, ha riportato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra: come spiega l’Inter nel comunicato ufficiale, la situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni. Il centrocampista armeno proverà a recuperare per la finale di Champions League prevista il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City ma molto dipende dall’evoluzione nei prossimi giorni.

L’armeno, parlando del suo problema ai compagni, aveva detto di aver sentito il muscolo “indurirsi” e non “tirare” inducendo all’ottimismo anche se poi è arrivata la notizia della lesione (nei casi di distrazione dovrebbero essere coinvolte meno del 50% delle fibre muscolari) che, a seconda del grado, può allungare i tempi di recupero. Nelle lesioni di primo grado possono bastare due settimane, se si va oltre si può toccare anche il mese di assenza. Alla finalissima di Champions mancano 23 giorni, tre settimane abbondanti che potrebbero consentire a Mkhitaryan di recuperare almeno per la convocazione anche se le 48 partite stagionali e i 34 anni compiuti impongono serie riflessioni in casa nerazzurra, che non a caso parla di rivalutazione tra qualche giorno.

Nel caso, Simone Inzaghi è pronto a riportare dall’inizio il centrocampo con Brozovic in regia e Calhanoglu alla sua sinistra: forse un po’ meno equilibrio complessivo ma col croato in mezzo c’è una maggiore propensione al palleggio con la possibile schermatura dell’attaccante avversario in aiuto al trio difensivo, pur perdendo qualcosa in inserimenti. Lo scrive Sport Mediaset