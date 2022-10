Mkhitaryan: “Contro la Fiorentina era la partita della vita. Non abbiamo mai mollato”

Intervenuto in conferenza per presentare la sfida di domani contro la Viktoria Plzen, Henrikh Mkhitaryan, autore del gol del 3-4 di sabato, è tornato a parlare della sfida di sabato contro la Fiorentina: “Sono da solo quattro mesi all’Inter, non so com’era prima ma quello che posso dire è che ci siamo parlati e abbiamo capito che dobbiamo giocare fino alla fine, non importa quello che succede, a calcio si gioca 90 minuti più recupero. È successo anche a Firenze: dopo aver concesso un gol non abbiamo mollato, abbiamo abbassato la testa e continuato a giocare, era la partita della vita per noi… Quando Dzeko ha controllato la palla ho fatto uno sprint pensando che, anche se l’avesse data a Barella, mi sarebbe arrivata comunque. Sono stato al posto giusto al momento giusto”.