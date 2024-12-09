Mkhitaryan: "Dopo Firenze allenarsi è stato difficile. Ma sapendo che Bove sta meglio abbiamo preparato bene la gara"
Mkhitaryan racconta la difficoltà di giocare dopo Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2024 19:16
Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, è intervenuto a La Domenica Sportiva dopo la partita tra i nerazzurri ed il Parma: "Dopo Firenze, allenarsi è stato difficile. Ma sapendo che Edo si sente meglio ci ha consentito di prepararci al meglio alla partita contro il Parma. Vincere tutto? E' ciò che stiamo provando a fare. Stiamo tentando di giocare come l'anno scorso, ma si va avanti passo dopo passo. Ora pensiamo al Bayer Leverkusen, poi alla Lazio".
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