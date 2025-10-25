Chivu demolisce Conte: “Abituato a piangere, io non verrò mai a lamentarmi dell’arbitro dopo la gara”

Christian Chivu non si abbatte alla sconfitta della sua Inter al Maradona contro il Napoli. Il tecnico dei nerazzurri sin da subito aveva fatto capire dinanzi alle telecamere di DAZN di non voler parlare di episodi arbitrali, caos in campo o altro, ma solo della partita. Concetto che ha ribadito in parte anche in conferenza stampa rispondendo a distanza ad Antonio Conte il quale aveva fatto capire come l’intervento televisivo di Marotta che ha provato a farsi sentire perché contrariato dal rigore assegnato al Napoli, aveva anche sminuito lo stesso Conte. Chivu su questo punto è chiarissimo:

“La società ha il diritto di fare quello che pensa che sia giusto e io, per coerenza, non verrò mai a lamentarmi qui degli episodi arbitrali ho una dignità e una visione diversa del calcio rispetto a qualcun altro – spiega -. Non mi interessa la reputazione o far vedere quanto sono bravo. In Italia siamo sempre pronti a piangere e lamentarci, io lotterò anche da solo per cambiare questa cosa. Siamo sempre abituati a piangere e lamentarci e dobbiamo evolverci. Finché sarò qui farò questo, non mi interessa cosa pensano gli altri di me”.

Il tecnico dell’Inter è sembrato deciso mostrando tutto il suo carattere e la sua personalità che è stata sempre parte integrante della sua Inter a partire dal Mondiale per Club fino a oggi. Chivu poi risponde giustamente anche a chi gli ha domandato però quale sia il suo punto di vista sul rigore tanto discusso assegnato al Napoli e poi realizzato da De Bruyne: “Aspettiamo la spiegazione. Non dobbiamo trovare scuse o alibi, dobbiamo pensare al nostro gioco”.

Chivu da questo punto di vista vuole essere molto chiaro e ci tiene a ribadire un concetto sacro per il suo modo di intendere il calcio: “Dobbiamo essere propositivi e rimanere in panchina – ha sottolineato l’allenatore dell’Inter che ha poi aggiunto -. Tanto le decisioni non possiamo cambiarle, è uno spreco di energie“. Detto ciò Chivu ha fatto capire di volersi concentrare solo sulla sua squadra: “Io sono fiero e orgoglioso di quello che stanno facendo i ragazzi, sono ancora più fiducioso rispetto a prima della partita”.