La buona sorte abbandona Gasperini, L’Inter sbanca l’Olimpico e riagguanta la vetta

L’Inter sbanca l’Olimpico con un gol di Bonny: Chivu aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica della Serie A. La squadra nerazzurra ha giocato una partita di grande consapevolezza e maturità, dimostrando di essere in grado di saper soffrire nei momenti delicati e di saper colpire nelle situazioni propizie. Non è stata una partita indimenticabile ma l’Inter ha saputo sfruttare il vantaggio trovato nei primi minuti, giocando una gara attenta e concentrata. La Roma non è mai stata pericolosa nella prima parte e solo nella ripresa ha cercato di impensierire la retroguardia nerazzurra.

A sbloccare il match è Bonny al 6’, bravo a sfruttare un filtrante di Barella e a trovare lo spazio lasciato dalla difesa giallorossa. La Roma si rende pericolosa soprattutto su palla inattiva con Cristante e Ndicka, mentre l’Inter mantiene il controllo del gioco e crea occasioni insidiose in ripartenza. La squadra giallorossa ha chiuso un primo tempo di un match di Serie A senza effettuare alcun tiro nello specchio della porta per la prima volta dalla sfida del 6 aprile scorso contro la Juventus, sempre all’Olimpico. Nella ripresa la squadra di Gasperini prova a mettere in difficoltà la difesa del’Inter a più ripresa ma Sommer (ancora incerto in alcune situazioni) non ha mai dovuto raccogliere il pallone nelle sua porta.

