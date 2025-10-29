Pioli ha un bilancio disastroso contro l’Inter: solo 7 vittorie ottenute in 30 precedenti!

Il tecnico viola Stefano Pioli ritrova oggi un avversario molto particolare, l’Inter, della quale è stato anche allenatore da novembre 2016 a maggio 2017 preso in sostituzione di De Boer e rimpiazzato da Stefano Vecchi e trova per la prima volta Chivu come avversario.

Il tecnico emiliano ha diversi precedenti contro l’Inter avendo allenato molte squadre in Italia, tra cui Bologna, Lazio e Milan, ma il bilancio non pende a suo favore, infatti ne ha vinti 7 su 30 con anche 5 pareggi. L’ultimo successo maturato da Pioli fu il 3 settembre 2022 quando sconfisse l’Inter per 3-2 da allenatore rossonero con una doppietta di Leao in grande spolvero, ma la più grande sconfitta da lui accusata fu il 5-1 del 2023 in un derby meneghino a senso unico.

Pioli alla guida del Milan ha perso 6 derby di fila che hanno fatto arrabbiare molto la curva rossonera e tutta la tifoseria, mentre in viola ha pareggiato due volte con il rocambolesco 3-3 del Franchi nel 2019 a spiccare e poi ha perso sempre a Milano per 2-1 e 3-0 alla prima da tecnico gigliato al posto di Sousa.