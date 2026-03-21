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Chivu: “Bastoni non è convocato. Nonostante le difficoltà siamo pronti ad affrontare la Fiorentina”

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Chivu: “Bastoni non è convocato. Nonostante le difficoltà siamo pronti ad affrontare la Fiorentina”

Redazione

21 Marzo · 15:10

Aggiornamento: 21 Marzo 2026 · 15:13

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Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, in vista della gara di domani tra Fiorentina e Inter

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Firenze: “La squadra arriva bene alla gara di domani, abbiamo avuto una settimana per prepararla e siamo consapevoli delle difficoltà. Siamo pronti. Nel calcio c’è sempre la pressione. Trovo normale che le altre squadre abbiano le loro ambizioni e che ci stiano inseguendo”.

Su Bastoni: Bastoni non è convocato, si presenterà al raduno della Nazionale e lì decideranno cosa fare in base alle sue condizioni. Sono convinto che i giocatori sanno di rappresentare l’Inter e che saranno concentrati sull’ultima partita di campionato, poi penseranno all’Italia a cui faccio un grosso in bocca al lupo”.

Su Bonny: “Ci sono mille cose che accadono, non le possiamo raccontare tutti. Sono cose che accadono, ha avuto qualche problema ai denti prima dell’Atalanta, poi sistemerà tutto”

Aggiunge: “La nostra stagione dimostra che siamo una squadra molto matura, con voglia di metterci ancora la faccia dopo il percorso degli ultimi anni. Ci mancano nove partite, dobbiamo tirar fuori il meglio di quello che siamo. Lo hanno fatto in passato, per cui sono  fiducioso che lo faranno anche in futuro”.  

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