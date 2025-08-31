Serie A: l'Udinese sbanca San Siro, Inter battuta. La Lazio passeggia in casa sul Verona

La seconda giornata va in archivio con l'inaspettato passo falso in casa dei nerazzurri e l'ottima reazione degli uomini di Sarri

Nei posticipi della domenica Udinese da applausi a San Siro: primo stop quindi per l’Inter di Chivu. La Lazio reagisce alla sconfitta di Como e non lascia scampo al Verona all’Olimpico.

Inter-Udinese 1-2

A San Siro, dopo il travolgente 5-0 rifilato al Torino nella prima giornata, l’Inter di Cristian Chivu conosce la prima sconfitta stagionale in Serie A. A sorprendere i nerazzurri è un'Udinese organizzata e concreta, guidata da Kosta Runjaic, che si impone per 2-1. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Dumfries dopo una buona partenza, ma i friulani hanno reagito con determinazione, trovando il pareggio su rigore trasformato da Davis, concesso per un fallo di mano proprio di Dumfries. Poco dopo, è arrivato il sorpasso firmato dal giovane Atta, al suo primo gol in Serie A, che ha completato la rimonta già nel primo tempo. Nella ripresa l’Inter ha provato a spingere alla ricerca del pari, ma l’Udinese ha retto con ordine, portando a casa tre punti preziosi.

Lazio-Udinese 4-0

Tutto fin troppo facile per la Lazio di Maurizio Sarri, che alza subito la testa dopo la deludente sconfitta all’esordio contro il Como. All’Olimpico i biancocelesti dominano dall’inizio alla fine e travolgono un Verona arrendevole con un netto 4-0. La squadra capitolina impone il proprio ritmo sin dai primi minuti e sblocca il risultato con Guendouzi, bravo a inserirsi in area e battere il portiere gialloblù. Poco dopo è Zaccagni, con una bella giocata personale, a raddoppiare contro la sua ex squadra. Nella ripresa la Lazio non rallenta: Castellanos firma il tris con un colpo da centravanti puro, mentre a chiudere i conti ci pensa il neoentrato Dia, che mette il sigillo finale sul poker. Una prova convincente sotto tutti i punti di vista, che rilancia morale e ambizioni della squadra di Sarri.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Juventus, Roma e Cremonese 6; Udinese 4; Inter, Como, Bologna, Lazio e Milan 3; Atalanta e Fiorentina 2, Cagliari, Pisa, Genoa, Parma, Verona, Lecce e Torino 1; Sassuolo 0.