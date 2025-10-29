30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:36

Chivu: “La Fiorentina si è difesa, giocando in contropiede. Dopo il gol le cose sono diventate più semplici”

29 Ottobre · 23:48

Aggiornamento: 29 Ottobre 2025 · 23:49

Le parole di Cristian Chivu dopo la vittoria della sua Inter contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale di Serie A

Visibilmente soddisfatto al termine della partita, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport.
Ecco le parole dell’allenatore dell’Inter dopo la vittoria dei suoi per 3-0 ai danni della Fiorentina:

“Una squadra come l’Inter ha l’obbligo e il dovere di superare i momenti di difficoltà, per portare avanti il sogno, l’obiettivo. Oggi non era semplice, affrontavamo una squadra organizzata che ha scelto di mettersi sotto la linea della palla per colpire in contropiede. All’inizio faticavamo con le scelte giuste in rifinitura, ma il fraseggio c’è stato. E nel secondo tempo abbiamo aggiunto concretezza e determinazione, sbloccandola con un tiro da fuori area che nel primo non avevamo mai provato. Dopo il raddoppio le cose sono diventate più semplici.”

Sulla prestazione:
“Oggi abbiamo avuto pazienza, abbiamo capito che serve tenere al massimo energie mentali e lucidità, per capire cosa fa l’avversario. E in fondo tutto ti premia. Quando è venuta la seconda partita dentro la stessa partita, abbiamo trovato più spazi. Giusto premiare e far giocare i giovani, ma serve attenzione a come e con chi li mette dentro. Per noi è facile, la squadra è piena di esperienza e dà mano ai giovani. Non solo in partita, anche dando l’esempio durante la settimana e costringendoli ad alzare il livello.”

 

