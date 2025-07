Bocciato a Firenze ma stimato da Chivu, l’Inter un anno dopo ripensa a Colpani

Andrea Colpani potrebbe essere l’innesto a sorpresa per l’Inter del futuro. Il centrocampista offensivo classe 1999, rientrato al Monza dopo un’annata poco brillante in prestito alla Fiorentina, è tornato al centro di diverse attenzioni di mercato. Tra queste, secondo quanto raccontato da L’Interista, c’è anche quella dei nerazzurri che starebbero valutando con interesse il suo profilo per arricchire la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Il cartellino del giocatore ha un costo contenuto, stimato tra gli 8 e i 9 milioni di euro, mentre lo stipendio attuale si aggira sui 500.000 euro, un ingaggio ben sostenibile per le casse interiste. Già nella scorsa estate Colpani era stato in odore di trasferimento a Milano, prima che la Fiorentina riuscisse a spuntarla. Ora, però, potrebbe essere arrivato il momento giusto.

Al momento non esiste ancora una trattativa concreta, ma il nome di Colpani è stato più volte fatto nei corridoi della sede nerazzurra. Un dettaglio significativo è la presenza dello stesso agente di Alessandro Bastoni e Matteo Darmian, che potrebbe facilitare i contatti. Chivu potrebbe vedere in Colpani una risorsa importante, come un’alternativa polivalente a Mkhitaryan.

Capace di agire sia da mezzala che da trequartista nel 3-4-2-1 già testato al Mondiale per Club, Colpani rappresenterebbe un acquisto intelligente, in grado di offrire duttilità, qualità e costi contenuti. Diverse squadre osservano con interesse, ma l’Inter resta alla finestra, pronta ad affondare se si aprisse il varco giusto. Anche su questa vicenda seguiranno aggiornamenti.

Lo riporta tuttomercatoweb.com