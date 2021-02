Ficagna: “Fiorentina? Domani devono azzardare. Non mi aspettavo queste difficoltà, ma ne usciranno”

Daniele Ficagna, ex calciatore italiano ed adesso allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in occasione della partita di domani fra due delle sue ex squadre. Ecco le sue parole:

ARRIVO ALLA FIORENTINA “Passai alla Fiorentina in comproprietà nel 2000. Tornai a Spezia dopo il fallimento viola. Ero nella Primavera della Fiorentina, con Palombo e Moretti e allenatore Chiarugi. In prima squadra debuttai solo in Coppa Italia col Como”.

FIORENTINA-SPEZIA “Non mi aspettavo queste difficoltà ma ne verrà fuori: sono annate e il calcio è anche questo. Domani comunque dovrà fare la partita contro lo Spezia. Tornando ai liguri, spesso e volentieri contro una big come il Milan dai l’anima e sei super concentrato. Lo Spezia con i rossoneri ha anche esagerato, ha sempre attaccato ed in questi casi hai uno stimolo in più. Un po’ di energie però le perdi e allora tocca al tecnico saper intervenire. Domani sarà una gara diversa, tutta da vedere, ma la Fiorentina dovrà azzardare qualcosa. E’ vero che lo Spezia è una bella squadra ma la Fiorentina è la Fiorentina”.

SPEZIA “Sinceramente no, però come dissi tempo fa, lo vedevo giocar bene, in crescita. Si capisce che l’allenatore è molto capace, legge bene le gare, ha i concetti giusti. Anche in Coppa ha proposto solito modo di giocare, significa che tutta squadra lavora bene e poi è arrivata quella gran partita col Milan”

ASSENZA BASTONI-TERZI “Sono dei giocatori importanti. Bastoni è cresciuto tanto, è sempre stato forte e si vedeva che poteva diventarlo ancor di più ma non mi aspettavo che potesse far così bene in poco tempo. E’ un gran mancino, ha forza, voglia ed è un ragazzo serio. Col Milan mi ha impressionato per qualità, attenzione, tatticamente è stato perfetto. Terzi è esperto, sempre importantissimo: è uno dei centrali più forti con cui ho giocato, ha i tempi, di testa è abile”.

SAPONARA “Giocatore di gran qualità: si era un po’ perso ma ora ha trovato una realtà perfetta per lui, c’è entusiasmo a Spezia, vedo un gran gruppo ed è un’arma in più”

