Situazione in casa Spezia verso la Fiorentina: out Bastoni e Kovalenko

Dopo la pesante sconfitta in trasferta, la squadra guidata da Luca Gotti tornerà al Picco di La Spezia per cercare di muovere la classifica che vede i liguri 16esimi, con un punto in meno rispetto alla Fiorentina. Anche questa settimana è iniziata con un allenamento differenziato per Kovalenko e Bastoni; il primo ha rimediato una lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro in nazionale, mentre il secondo è alle prese con una lesione al retto femorale destro. Se la situazione di quest’ultimo è leggermente migliore e punta a rientrare in gruppo settimana prossima, l’ucraino classe 1996 tornerà a disposizione di Luca Gotti solo dopo il mondiale. Di seguito ecco il report dell’allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club: “Dopo il giorno di riposo concesso ieri, la formazione allenata da mister Luca Gotti è tornata ad allenarsi al ‘Comunale’ di Follo in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica 30 ottobre alle ore 15 contro la Fiorentina. Seduta di allenamento cominciata con la consueta attivazione tecnica, alla quale sono seguite esercitazioni tattiche e partitelle a ranghi contrapposti. Hanno proseguito nel loro percorso di terapie Simone Bastoni e Viktor Kovalenko“.

VEDI ANCHE: DAL CENTRO SPORTIVO: ANCORA DIFFERENZIATO PER SOTTIL. NICO GONZALEZ OUT PER QUINDICI GIORNI