Bastoni indagato per prostituzione minorile: venerdì sarà ascoltato in procura a Milano

Il legale del centrale nerazzurro respinge ogni addebito e afferma che il calciatore esclude di aver avuto rapporti con una persona che sapeva essere minorenne

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Bruna Albertini, su una società di eventi di Cinisello Balsamo che, è l'ipotesi investigativa, avrebbe organizzato serate 'all inclusive' per i clienti vip nei locali alla moda milanesi.

Bastoni invitato a comparire

Come anticipato da Repubblica e confermato da ambienti giudiziari, Bastoni oggi ha ricevuto un invito a comparire per venerdì 3 luglio. Secondo gli accertamenti della Gdf avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca 17enne. Nei prossimi giorni, i magistrati della procura di Milano ascolteranno come testimoni - e dunque come persone informate sui fatti, assolutamente non indagate - calciatori di Serie A e della Nazionale.

Il legale di Bastoni: "Valuteremo se rispondere ai pm"

"Il mio assistito esclude di avere avuto un rapporto con una ragazza che sapeva essere minorenne. L'invito a comparire per venerdi' 3 luglio è 'al buio', non sappiamo nulla delle indagini. Valuteremo se rispondere o meno ai pm", ha detto all'Agi l'avvocato Salvatore Scuto, che difende Bastoni.

Lo riporta tg24.sky.it