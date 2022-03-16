Inter, Bastoni, Lautaro e Vidal diffidati prima della Juve. Inzaghi fa riposare qualcuno con la Fiorentina?
Inzaghi potrebbe decidere di risparmiare alcuni diffidati eccellenti nella gara contro la Fiorentina in vista della Juventus
Come ricorda il Corriere dello Sport di oggi, i nerazzurri hanno un giocatore diffidato per reparto nella gara contro la Fiorentina. Lautaro Martinez, Arturo Vidal e Alessandro Bastoni sono i tre giocatori a rischio esclusione nella prossima partita che per l'Inter sarà contro la Juventus e chissà che non cada uno sguardo al futuro. Come scrive il quotidiano, con la sosta prima del Derby d'Italia sarà inevitabile: non è il caso, si legge, che l'Inter perda altri pezzi.
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