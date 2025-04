“Pongracic migliore in campo contro il Cagliari. In questo momento è più completo di Bastoni”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex difensore viola, Roberto Galbiati, ha così parlato dopo la vittoria della Fiorentina per 2-1 contro il Cagliari, soffermandosi anche sulla prestazione di Marin Pongracic: “È stato il migliore. In questo momento è più completo di Bastoni. Ha ottime capacità in tutte le situazioni di gioco”.

Poi sulla gara: “Il Cagliari ha approfittato della situazione della Fiorentina, sapevano che avrebbe avuto difficoltà. La Fiorentina è stata audace, dopo aver rischiato il 2-0 ha ripreso a giocare. Ha cambiato gioco, ha dimostrato un ottimo calcio e ha meritato di vincere. È stata una bella partita, giocata con intelligenza. Un gioco ragionato con palla a terra che avvantaggiava i due giocatori in attacco. La Fiorentina ha capito di essere più forte quando ha iniziato a palleggiare. Era una situazione simile alla Fiorentina di Montella”.