Marotta difende Bastoni: “Vergognoso il linciaggio su di lui. È un patrimonio del calcio italiano”

Beppe Marotta ha imbracciato lo scudo e ha difeso Bastoni a spada tratta scrive La Gazzetta dello Sport: “Vergognoso il linciaggio su di lui, resta un patrimonio dell’Inter. Prima della sfida contro la Roma a San Siro, il presidente nerazzurro ha parlato dell’Italia, del centrale azzurro e anche della lotta scudetto. “Mancano ancora 24 punti, una vittoria ci darebbe più stimoli, più motivazioni, più sicurezza, quindi è importante fare risultato. Siamo in una fase interlocutoria. Anche la lotta per la salvezza è ancora in bilico e sarà avvincente.

Il linciaggio su Bastoni è vergognoso, come se fosse colpevole di chissà che cosa. L’eliminazione dal Mondiale ha origini più lontane, ma al netto di questo non merita un trattamento simile. Si sbaglia nella vita, invece in Italia dobbiamo diventare tutti psicologi, esperti di calcio, senza sapere con che uomo e con che professionista si ha a che fare. Ha sbagliato, ma è normale incappare in una cosa simile alla sua età.

Bastoni è un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano e tale lo consideriamo. Leggevo che per lui è quasi obbligatorio lasciare questa maglia, ma non ci sono questi estremi. Poi, come per tutti i giocatori, saranno questioni che affronteremo più avanti”.