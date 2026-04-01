Kean deluso, Ndour sorride: due stati d’animo e un’unica missione, la salvezza della Fiorentina

I due viola rientrano dalle nazionali con sensazioni diverse ma con prestazioni che rilanciano le loro ambizioni

Moise Kean e Cher Ndour fanno ritorno a Firenze dopo gli impegni con le rispettive nazionali, portando con sé stati d’animo contrastanti ma anche segnali incoraggianti per la Fiorentina.

L’attaccante azzurro rientra con l’amarezza per la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, un risultato che pesa sul morale del gruppo e dello stesso Kean. Diversa, invece, l’atmosfera che accompagna Ndour, protagonista con l’Under 21 e reduce da risultati positivi che ne hanno rafforzato fiducia ed entusiasmo. Nonostante le sensazioni opposte, entrambi possono guardare con soddisfazione alle prestazioni offerte in campo. Sia Kean che Ndour sono andati a segno nelle due gare disputate, confermando un buon momento di forma che non è passato inosservato agli occhi di Vanoli.

Il rientro in viola rappresenta ora un passaggio cruciale: la squadra è chiamata a concentrarsi sul prossimo impegno contro il Verona, con l’obiettivo di consolidare la corsa alla salvezza. Allo stesso tempo, resta viva anche l’attenzione verso il percorso europeo, con uno sguardo rivolto alla Conference League. In questo finale di stagione, la Fiorentina si affida anche alla condizione e alla crescita dei suoi giocatori, con Kean e Ndour pronti a dare continuità alle proprie prestazioni anche con la maglia viola.