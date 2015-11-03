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Notizie U21 Fiorentina

Utilizzo U21 italiani: domina Palestra, Comuzzo e Ndour tra i più usati. All'estero spicca Kayode.

10 aprile 2026 19:41

Kean deluso, Ndour sorride: due stati d’animo e un’unica missione, la salvezza della Fiorentina

01 aprile 2026 23:01

Orgoglio U21, Ranieri e Sottil dal 1' in Armenia. Diretta tv dalle 18,30..

14 ottobre 2019 19:15

Under 21, oggi amichevole con la Moldavia. Sottil e Ranieri titolari. Diretta tv

06 settembre 2019 13:58

Europeo U21, L'UEFA inserisce Bernardeschi nella Top11 finale accanto ad Asensio

01 luglio 2017 17:59

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