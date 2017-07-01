Europeo U21, L'UEFA inserisce Bernardeschi nella Top11 finale accanto ad Asensio

L'Uefa ha stabilito la Top 11 dell'Europeo Under 21, appena terminato in Polonia con la vittoria finale della Germania. C'è anche Federico Bernardeschi: "L'attaccante della Fiorentina ha mostrato tutt...

L'Uefa ha stabilito la Top 11 dell'Europeo Under 21, appena terminato in Polonia con la vittoria finale della Germania. C'è anche Federico Bernardeschi: "L'attaccante della Fiorentina ha mostrato tutta la propria classe nel cammino degli Azzurrini fino alla semifinale, mettendo anche a segno gol decisivi", le motivazioni.

La Top 11:

Portiere: Julian Pollersbeck (Germania)

Difensori: Milan Škriniar (Slovacchia), Jeremy Toljan (Germania), Niklas Stark (Germania), Yannick Gerhardt (Germania)

Centrocampisti: Maximilian Arnold (Germania), Dani Ceballos (Spagna), Max Meyer (Germania), Saúl Ñíguez (Spagna)

Attaccanti: Marco Asensio (Spagna), Federico Bernardeschi (Italia)