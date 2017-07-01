Europeo U21, L'UEFA inserisce Bernardeschi nella Top11 finale accanto ad Asensio


01 luglio 2017 17:59
L'Uefa ha stabilito la Top 11 dell'Europeo Under 21, appena terminato in Polonia con la vittoria finale della Germania. C'è anche Federico Bernardeschi: "L'attaccante della Fiorentina ha mostrato tutta la propria classe nel cammino degli Azzurrini fino alla semifinale, mettendo anche a segno gol decisivi", le motivazioni.

La Top 11:

Portiere: Julian Pollersbeck (Germania)

Difensori: Milan Škriniar (Slovacchia), Jeremy Toljan (Germania), Niklas Stark (Germania), Yannick Gerhardt (Germania)

Centrocampisti: Maximilian Arnold (Germania), Dani Ceballos (Spagna), Max Meyer (Germania), Saúl Ñíguez (Spagna)

Attaccanti: Marco Asensio (Spagna), Federico Bernardeschi (Italia)

