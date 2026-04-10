Utilizzo U21 italiani: domina Palestra, Comuzzo e Ndour tra i più usati. All’estero spicca Kayode.

Sofascore_italia, nella sua pagina Instagram, pubblica un post sul minutaggio degli U21 italiani.

Per quanto riguarda i minuti dei singoli giocatori U21 in Serie A, il più utilizzato è Marco Palestra, in forza al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. I minuti giocati sono 2 601. Per quanto riguarda la Fiorentina, ci sono ben due U21 in top ten: Pietro Comuzzo, con 1 524 minuti e Cher Ndour con 1 349 minuti.

Per quanto riguarda invece gli italiani U21 all’estero, a spiccare nettamente è Michael Kayode, ex Fiorentina, con 2 634 minuti giocati. Significativo che il secondo classificato è Andrea Natali: il talento della cantera del Barcellona però è a 921 minuti. Uno scarto notevole da Kayode.

Infine emerge un dato inquietante sulla media dell’utilizzo di U21. Dal 2021, il loro utilizzo (di qualsiasi provenienza) è sotto il 10% in Serie A per tutte le squadre. Addirittura il Napoli, negli ultimi sei anni, ha lo 0% di utilizzo. Bassa anche la Fiorentina, con il 3,7%.