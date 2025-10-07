CT Bosnia Erzegovina sullo scarso minutaggio di Dzeko: "Nessun problema, anzi meglio"

Le parole del CT della Bosnia Erzegovina Sergej Barbarez sul minutaggio limitato del suo bomber Edin Dzeko

Alla vigilia delle sfide contro Cipro e Malta, il CT della Bosnia Erzegovina Sergej Barbarez ha parlato in conferenza stampa anche di Edin Dzeko apparso un po' appannato fisicamente in queste prime partite con la maglia della Fiorentina.

Eco le parole del CT sul centravanti viola sullo scarso minutaggio del cigno di Sarajevo:

"Per quanto mi riguarda è il minore dei problemi. Anzi a volte preferirei che giocasse meno soprattutto nelle partite prima della pausa per le nazionali.

Non è affatto un problema. Abbiamo tre giocatori che non sono titolari nelle loro squadre per questo è importante che siano in forma e che abbiano ritmo, solo cosi' possiamo essere degli avversari tosti in campo".