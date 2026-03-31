Gravina: “Complimenti ai ragazzi e a Gattuso, un grande allenatore a cui chiedo di rimanere”

A corredo dell’ennesima delusione azzurra il presidente federale Gravina ha parlato in sala stampa a fianco di Rino Gattuso e Gianluigi Buffon:

“Lo stato d’animo di questa sera è evidente. Permettetimi di fare i complimenti ai ragazzi che in questi mesi hanno avuto una crescita incredibile e volevano più di ogni altra cosa conquistare la qualificazione. Voglio inoltre fare i complimenti a Rino Gattuso, che è un grande allenatore ed a cui, a scanso di equivoci, ho chiesto di rimanere alla guida tecnica della Nazionale con Gigi (Buffon n.d.r.). La parte tecnica a pare mio è assolutamente da salvaguardare. Per la richiesta di dimissioni a cui in questi anni sono abituato il Consiglio Federale convocato per la settimana prossima farà altre valutazioni. Serve una riflessione molto ampia per trarre delle conclusioni“.