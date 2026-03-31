31 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nella partita per la qualificazione al mondiale tra Bosnia e Italia sarà assente la Goal Line Technology

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Nella partita per la qualificazione al mondiale tra Bosnia e Italia sarà assente la Goal Line Technology

Redazione

31 Marzo · 17:14

Aggiornamento: 31 Marzo 2026 · 17:31

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bosniaItalia

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Niente goal line technology allo stadio Bilino Polje. Come raccontato da Di Marzio sul suo profilo Instagram, durante la sfida di questa sera tra Bosnia e Italia l’arbitro non avrà l’orologio al braccio che vibrerà in caso di gol. Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che accade spesso per alcuni stadi e federazioni in occasione delle Qualificazioni Mondiali. Ci sarà comunque la goal line camera, ovvero la camera allineata con la linea di porta di cui si servirà il VAR per verificare se il pallone sia dentro o fuori

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