Moviola CorSport: “Muharemovic da rosso su Palestra. Dubbi anche sul suo tocco di braccio”

Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Bosnia-Italia: “Se già alla fine del secondo tempo regolamentare mancava un giallo per l’imprudenza di Katic, che poi verrà ammonito al 9′ sts, su Pio Esposito, nel primo del supplementare l’Italia ha reclamato per la mancata espulsione di Muharemovic per il fallo su Palestra, lanciato a rete. Turpin ha però valutato che l’azzurro non fosse più in pieno possesso del pallone e il Var lo ha seguito non richiamandolo.

È, invece, indiscutibile l’espulsione che Turpin mostra, senza esitazioni, a Bastoni al 41′ del primo tempo. Il fallo del difensore dell’Italia nega a Memic un’evidente opportunità di segnare una rete. L’attaccante bosniaco, in chiaro possesso del pallone, si dirige verso la porta, poco fuori dall’area di rigore, e tra lui e Donnarumma non ci sono altri difendenti azzurri. I criteri per il DOGSO sono rispettati tutti.

Ammonito, invece, Donnarumma per proteste. Il portiere lamentava un tocco di braccio di Dzeko in occasione del gol del pareggio. Se avesse segnato direttamente lui sarebbe stato annullato con overrule, così era da valutare la punibilità che non c’era. Restano, però, dubbi sul contrasto con Mancini. Dubbi anche sul tocco di braccio, anche se in appoggio sul terreno di gioco, di Muharemovic sul tiro di Barella nel secondo tempo supplementare”.