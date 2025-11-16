Dzeko segna e trascina la Bosnia almeno ai playoff per i mondiali, 5 reti in 7 partite alle qualificazioni

L’attaccante della Fiorentina Edin Dzeko è sceso ieri in campo con la sua Bosnia contro la Romania nelle partite di qualificazioni ai mondiali. Una partita delicatissima in cui si decideva gran parte del futuro delle due squadre. La Bosnia vincendo si è garantita quantomeno di essere ai playoff per i mondiali e inoltre si è regalata la possibilità di andarci direttamente se batte l’Austria nella partita decisiva di martedì.

Ad aprire le marcature per la Bosnia è stato proprio Dzeko che al 49esimo ha siglato la rete del 1-1: Dzeko infatti ha vinto un duello aereoo e con il destro ha messo a segno infilando il portiere. Sono 5 le reti di Dzeko in queste qualificazioni in 7 partite, questa è stata la sua 72esima rete con la Bosnia