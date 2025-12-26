26 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il cigno di Sarajevo ha perso le ali: arriva sino in Bosnia l’eco del flop assoluto in viola

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Il cigno di Sarajevo ha perso le ali: arriva sino in Bosnia l’eco del flop assoluto in viola

Redazione

26 Dicembre · 22:31

Aggiornamento: 26 Dicembre 2025 · 22:31

TAG:

bosniaDzekoFiorentina

Condividi:

di

Prestazioni deludenti, numeri impietosi e addio sempre più vicino: l’avventura alla Fiorentina pare già ai titoli di coda

Il momento complicato di Edin Dzeko non passa inosservato nemmeno nel suo Paese d’origine. In Bosnia, infatti, diversi organi di stampa stanno analizzando con toni critici il rendimento dell’attaccante, evidenziando come il suo contributo alla Fiorentina sia stato finora praticamente nullo.

Riprendendo anche analisi apparse sulla stampa italiana, i media bosniaci sottolineano come Dzeko abbia messo insieme statistiche estremamente negative nonostante un minutaggio complessivo tutt’altro che ridotto. Gol assenti (solo 3 complessivi ed esclusivamente tra qualificazione e girone di Conference), prestazioni opache e un impatto mai realmente incisivo hanno alimentato l’idea di una separazione ormai inevitabile. Secondo le indiscrezioni, il centravanti potrebbe lasciare Firenze già nel mercato invernale, con i rumors che parlano di Cagliari e Genoa tra le possibili destinazioni. Il suo arrivo in maglia viola, seppur a 39 anni, era stato benedetto da tifosi e addetti ai lavori, attualmente rischia di essere ricordato come uno dei più grandi flop degli ultimi anni in viola.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio