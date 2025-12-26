Il cigno di Sarajevo ha perso le ali: arriva sino in Bosnia l’eco del flop assoluto in viola

Il momento complicato di Edin Dzeko non passa inosservato nemmeno nel suo Paese d’origine. In Bosnia, infatti, diversi organi di stampa stanno analizzando con toni critici il rendimento dell’attaccante, evidenziando come il suo contributo alla Fiorentina sia stato finora praticamente nullo.

Riprendendo anche analisi apparse sulla stampa italiana, i media bosniaci sottolineano come Dzeko abbia messo insieme statistiche estremamente negative nonostante un minutaggio complessivo tutt’altro che ridotto. Gol assenti (solo 3 complessivi ed esclusivamente tra qualificazione e girone di Conference), prestazioni opache e un impatto mai realmente incisivo hanno alimentato l’idea di una separazione ormai inevitabile. Secondo le indiscrezioni, il centravanti potrebbe lasciare Firenze già nel mercato invernale, con i rumors che parlano di Cagliari e Genoa tra le possibili destinazioni. Il suo arrivo in maglia viola, seppur a 39 anni, era stato benedetto da tifosi e addetti ai lavori, attualmente rischia di essere ricordato come uno dei più grandi flop degli ultimi anni in viola.