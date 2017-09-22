Pjanic: "Ho provato a segnare a Sportiello da centrocampo. Se avessi preso bene la palla.."

Lo Juventino Miralem Pjanic è tornato su un episodio di Juventus-Fiorentina, il tiro da metà campo con il quale ha tentato di segnare a Marco Sportiello

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Stampa, lo Juventino Miralem Pjanic è tornato su un episodio di Juventus-Fiorentina, il tiro da metà campo con il quale ha tentato di segnare a Marco Sportiello nel finale di gara. Queste le sue parole:

“Studio i portieri? No, più che altro osservo se un portiere gioca molto fuori dai pali, come faceva quello della Fiorentina: recuperando un pallone, ho provato il colpo da metà campo. Se avessi preso bene la palla, sarei riuscito a segnare, ma ho sbagliato”.