Pjanic non ha dubbi: “La mina vagante per la corsa Champions? La Fiorentina di Pioli”

Miralem Pjanic ex centrocampista di Roma, Juve e Barça ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: “Conte è ancora più favorito in campionato? Sì, il Napoli riparte da una stagione meravigliosa nella quale Conte ha compiuto un miracolo. Lo scorso anno, con la rosa che aveva, avrebbe dovuto vincere lo scudetto l’Inter. Adesso i nerazzurri hanno cambiato allenatore, ma la squadra è più o meno la stessa ed è positivo.

E se arriva Lookman sposta gli equilibri. L’Inter parte in prima fila assieme al Napoli. Gasperini riporterà la Roma in Champions? Gasp è fenomenale, le partite contro la sua Atalanta erano le più complicate. Roma è una piazza diversa, meno paziente e con più pressione. Il club deve seguire l’allenatore come hanno fatto a Bergamo, lasciandolo lavorare con i giocatori giusti. La mina vagante per la corsa Champions? Occhio alla Fiorentina di Dzeko, Kean e Pioli”.