Il giocatore ex Juventus e Roma, Miralem Pjanic, è risultato positivo al Covid-19. Questo il comunicato ufficiale del Barcellona:

“Miralem Pjanic è risultato positivo al test PCR a cui è stata sottoposta sabato 22 agosto, dopo aver avuto qualche fastidio. Il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa. Per questo motivo, il giocatore non si recherà a Barcellona per 15 giorni per unirsi alla squadra del Barca”.