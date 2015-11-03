Notizie Coronavirus Calcio Fiorentina

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Spadafora: "Stop Serie A? Non siamo ancora in queste condizioni"

29 settembre 2020 15:30

Genoa, 12 tesserati positivi al test del Coronavirus. È caos...

28 settembre 2020 21:08

Nardella: "Riaprire gli spalti può diventare un problema serio"

21 settembre 2020 14:44

Pjanic è positivo al Covid-19. Ecco il comunicato ufficiale del Barcellona

23 agosto 2020 20:41

Spadafora: "Rimborso per tutti gli eventi sportivi che sono saltati per il Coronavirus"

27 maggio 2020 23:23

E’ triste, non ci piace l’idea, ma è l’unica cosa da fare

10 maggio 2020 14:10

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