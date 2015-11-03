Notizie Coronavirus Calcio Fiorentina

Spadafora: "Stop Serie A? Non siamo ancora in queste condizioni"
29 settembre 2020 15:30
Genoa, 12 tesserati positivi al test del Coronavirus. È caos...
28 settembre 2020 21:08
Nardella: "Riaprire gli spalti può diventare un problema serio"
21 settembre 2020 14:44
Pjanic è positivo al Covid-19. Ecco il comunicato ufficiale del Barcellona
23 agosto 2020 20:41
Spadafora: "Rimborso per tutti gli eventi sportivi che sono saltati per il Coronavirus"
27 maggio 2020 23:23
E’ triste, non ci piace l’idea, ma è l’unica cosa da fare
10 maggio 2020 14:10
Archivio