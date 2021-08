TMW, Pjanic apre alla Fiorentina: oggi incontro tra i viola ed il Barcellona. Il nodo è la divisione dell’ingaggio

Nella giornata di oggi è prevista una riunione tra Fiorentina e Barcellona per trattare il prestito di Miralem Pjanic in viola. Il club di Commisso ha chiesto di fare a metà del pesante ingaggio del giocatore bosniaco, ma i catalani hanno chiesto a Barone di accollarsi almeno 4,5 milioni del totale. Il giocatore sogna ancora di tornare alla Juve, che però al momento non sembra pronta a dare un’accelerata, tanto che lo stesso centrocampista avrebbe già aperto alla possibilità di raggiungere Vlahovic e Nico Gonzalez al Franchi. Lo riporta TMW.

