Moviola Corriere dello Sport: “L’espulsione di Zaniolo? Una compensazione. VAR top”

Ecco la moviola di Roma-Fiorentina nelle pagine del Corriere dello Sport: “Un passo indietro rispetto allo scorso anno per Pairetto, atteso forse più di altri alla prova. 2 rossi, 5 gialli e “solo” 27 falli fischiati. E poi: se per Dragowski l’espulsione si può trovare una spiegazione, quella di Zaniolo sa tanto di compensazione.

Abraham toccato da Dragowski fuori ma vicino dall’area di rigore. La direzione è verso l’esterno ma il pallone resta nei pressi e i tre difensori viola sono tutti dietro. Zaniolo a centrocampo viene in contatto con Gonzalez, la difesa è schierata, non c’è fallo tattico, non è Spa. Che giallo è? Due gol li segna il Var”.

GAZZETTA, AMRABAT, RESTA VIVA LA PISTA ATALANTA: CERCA UN CENTROCAMPISTA DA QUI ALLA FINE DEL MERCATO