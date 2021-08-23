Biraghi: "La prima da capitano la immaginavo diversa. È solo l'inizio, c'è tutta la stagione davanti"
Le parole di Cristiano Biraghi dopo la prima partita da capitano della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2021 11:37
La prima da capitano ufficiale della Fiorentina non è andata nel migliore dei modi per Cristiano Biraghi. L'esterno sinistra è stato autore di una discreta prestazione, ma non è bastata ad evitare il 3-1 contro la Roma all'Olimpico. Il capitano ha affidato ai social un messaggio per i tifosi dopo il triplice fischio:
"La prima da capitano la immaginavo diversa, ma è solo l’inizio e c’è tutta la stagione davanti".
Di seguito il post apparso sul profilo Instagram di Cristiano Biraghi.
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