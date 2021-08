Nazione, Pjanic, la Fiorentina si è inserita, pista concreta: il Barcellona può aiutare nell’ingaggio

Non è stata una stagione indimenticabile quella di Pjanic con il Barcellona. Koeman è stato confermato in panchina ed i rapporti non sono idilliaci. Il centrocampista bosniaco, gestito da Ramadani, lo stesso di Milenkovic si sta guardando intorno. Anche verso Firenze. La Fiorentina si è inserita. La priorità del centrocampista è giocare, anche la Juventus si è fatta avanti ma lui ha preso tempo, difficilmente avrebbe un posto negli 11 titolari. Per questo la Viola spera di convincerlo, anche con il contributo del Barça che aiuterebbe i gigliati nell’ingaggio. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO: “L’ATALANTA VUOLE AMRABAT MA COMMISSO ALZA IL MURO: PROVA A TRATTENERLO”