Tifosi viola contro Dazn, hanno difeso errori arbitro. Fiorentina penalizzata in dieci partite

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, nella furia viola c’è anche la telecronaca di Dazn, infatti i due telecronisti della partita non hanno mai evidenziato gli errori dell’arbitro, tutt’altro, hanno appoggiato le sue decisioni sbagliate (dal rigore di Caicedo alle due mancate espulsioni).

La furia di Commisso post Lazio è solo l’ultima di una lunga serie di partite in cui la Fiorentina è stata fortemente penalizzata. Dalla prima giornata contro il Napoli dove Mertens simula palesemente ma l’arbitro concede il rigore e il Var non interviene, alle partite contro Verona, Lecce, Inter, Atalanta, Inter in Coppa Italia, Genoa, Juventus e le due partite di andate e ritorno contro la Lazio. Errori conclamati e certificati che hanno tolto diversi punti alla Fiorentina. In totale 10 partite in cui la squadra viola è stata fortemente penalizzata