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La Juventus vince con il solito aiutino, l'arbitro non vede il braccio larghissimo di Danilo in piena area

Il Verona si è visto negare un rigore contro la Juventus per un braccio molto largo di Danilo, il Var non interviene

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2022 20:27
La Juventus vince con il solito aiutino, l'arbitro non vede il braccio larghissimo di Danilo in piena area -
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La Juventus vince con il solito aiutino, l'arbitro non vede il braccio larghissimo di Danilo in piena area

Episodio da moviola in Verona-Juventus con il tocco di mani in area da parte di Danilo e l’arbitro Di Bello che lascia proseguire. Il Var non interviene e si prosegue, veementi le proteste da parte dei giocatori dell’Hellas. Il tocco del difensore brasiliano è netto e il braccio è aperto e in posizione innaturale, d’altro canto il laterale ospite stava perdendo l’equilibrio e la palla arriva da un rimpallo in modo inatteso. Davvero tanti i dubbi comunque, decisione molto borderline. Lo riporta Sportface

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