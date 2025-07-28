La Lazio assume ex arbitro come Club Referee Manager. Gestirà rapporti dei biancocelesti con il mondo arbitrale

Da oggi ci sarà un nuovo volto all'interno dell'organigramma della Lazio. Come comunicato infatti dalla società biancoceleste sul proprio sito ufficiale, Riccardo Pinzani è stato nominato come nuovo C...

Da oggi ci sarà un nuovo volto all'interno dell'organigramma della Lazio. Come comunicato infatti dalla società biancoceleste sul proprio sito ufficiale, Riccardo Pinzani è stato nominato come nuovo Club Referee Manager, figura di riferimento per la gestione dei rapporti con il mondo arbitrale e per il supporto tecnico-regolamentare alla Prima Squadra.

Questo il comunicato ufficiale:

"La S.S. Lazio comunica di aver affidato a Riccardo Pinzani il ruolo di Club Referee Manager, figura di riferimento per la gestione dei rapporti con il mondo arbitrale e per il supporto tecnico-regolamentare alla Prima Squadra.

Ex arbitro CAN A e B per undici stagioni, Pinzani ha maturato una solida esperienza ai massimi livelli del calcio italiano, operando anche in qualità di VAR e arbitro addizionale. Già coordinatore nazionale della Commissione AIA per la formazione degli addetti agli arbitri, ha contribuito in modo significativo al dialogo tra Federazione e club di Serie A e B.

Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita organizzativa della struttura sportiva biancoceleste, con l’obiettivo di rafforzare il presidio tecnico e istituzionale sulle dinamiche arbitrali, offrendo un supporto costante allo staff tecnico, alla dirigenza e alla squadra su regolamenti, interpretazioni e prassi operative.

Un incarico strategico che conferma la volontà del Club di investire in professionalità di alto profilo, al servizio di una gestione sempre più integrata e competente". Lo riporta TMW.