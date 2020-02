La semifinale di andata di Coppa Italia finisce in pareggio: al lampo di Rebic risponde CR7 su rigore al 91’ con un rigore che ha fatto infuriare i rossoneri. Al ritorno (il 4 marzo, allo Stadium), per il Milan non ci saranno Ibrahimovic e Castillejo (entrambi diffidati e ammoniti) e Theo Hernandez, espulso al 71’.

Sky Sport