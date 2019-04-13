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Il Torino primavera perde e molti tifosi granata attaccano e offendono la Fiorentina (FOTO)

I tifosi granata non hanno digerito la sconfitta della propria primavera con i pari età viola e si sono scagliati contro i viola. In particolare nel mirino dei torinesi ci sono dei presunti favori arb...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
13 aprile 2019 13:20
Il Torino primavera perde e molti tifosi granata attaccano e offendono la Fiorentina (FOTO) -
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I tifosi granata non hanno digerito la sconfitta della propria primavera con i pari età viola e si sono scagliati contro i viola. In particolare nel mirino dei torinesi ci sono dei presunti favori arbitrali che la Fiorentina avrebbe ricevuto dopo la scomparsa prematura del capitano Davide Astori

Ecco alcuni esempi che circolano sui social:

Il Torino primavera perde e molti tifosi granata attaccano e offendono la Fiorentina (FOTO)

Il Torino primavera perde e molti tifosi granata attaccano e offendono la Fiorentina (FOTO)

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