Il Torino primavera perde e molti tifosi granata attaccano e offendono la Fiorentina (FOTO)

I tifosi granata non hanno digerito la sconfitta della propria primavera con i pari età viola e si sono scagliati contro i viola. In particolare nel mirino dei torinesi ci sono dei presunti favori arb...

A cura di Lorenzo Bigiotti 13 aprile 2019 13:20

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