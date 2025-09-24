L'ex arbitro Mazzoleni rivela: "Gli arbitri devono ancora ricevere lo stipendio della stagione scorsa"

Ospite nello studio di Sportitalia l'ex arbitro di Serie A Mario Mazzoleni ha fatto delle rivelazioni scioccanti sul mondo arbitrale, queste le sue parole:"Gli arbitri devono ricevere ancora i pagamen...

Ospite nello studio di Sportitalia l'ex arbitro di Serie A Mario Mazzoleni ha fatto delle rivelazioni scioccanti sul mondo arbitrale, queste le sue parole:

"Gli arbitri devono ricevere ancora i pagamenti della parte finale della passata stagione, sicuramente mancano ancora Aprile, Maggio e Giugno. Se a voi sembra normale che gli arbitri, indipendentemente dagli errori tecnici, in un campionato come quello di Serie stiano ancora aspettando i soldi della stagione prima. Sembra un grosso problema della federazione ma che evidentemente condiziona gli arbitri in campo. Hanno cercato prima di andare per vie legali, poi hanno cercato in modo velato di minacciare la federazione. Devono ricevere pagamenti, diritti d'immagine, trasferte e gettoni presenza. Sono tanti soldi"