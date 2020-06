L’assenza per motivi personali di Luca Banti a Coverciano al raduno dei direttori di gara di serie A iniziato mercoledì scorso mette a forte rischio il suo ruolo di arbitro-Var. Non potrà svolgere la sua mansione finchè non avrà seguito l’aggiornamento tecnico e a fine stagione potrebbe essere dismesso. Lo riporta Tuttomercatoweb.com