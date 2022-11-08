La Penna arbitra Fiorentina-Salernitana. Forneau al VAR. Con lui i viola vinsero per 0-3 all'Allianz Stadium

Questa la designazione arbitrale che condurrà il match tra Fiorentina e Salernitana, valevole per la 14 ª giornata di Serie A.

A dirigere Fiorentina-Salernitana sarà Federico La Penna, arbitro classe 1983. Nasce a Roma ed inizia la sua carriera in Serie A nel 2013 in occasione di Atalanta-Chievo, terminata 2-2.

Il 22 dicembre 2020 dirige Juventus-Fiorentina che finisce 0-3, a seguito di alcune valutazioni di difficile lettura nel match viene fermato per alcuni turni dalla sua commissione, tornò ad arbitrare il 31 gennaio 2021 la partita Napoli-Parma.

L'arbitro romano ha arbitrato la Fiorentina per 5 incontri con uno storico di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo precedente è la sconfitta per 0-2 contro l'Inter al Franchi nel febbraio 2022.

Insieme a La Penna, al VAR sarà presente Forneau, affiancato all'AVAR da Marini. I guardalinee saranno Lo Cicero e Trasciatti, con quest'ultima che farà il suo debutto nel massimo campionato italiano.

CONFERENZA STAMPA NICOLA

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