La Fiorentina non ha mai avuto un rigore a favore quest’anno. Nessuno peggio in serie A

Periodo negativo in campionato per la Fiorentina. Dopo l’ultima sosta per le Nazionali, è come se la squadra di Italiano si fosse bloccata con tre sconfitte di fila. Il Bologna invece vola: un solo ko in campionato e per giunta alla prima giornata, poi ben dieci risultati utili di fila conseguiti dai rossoblù. Il problema semmai è che diversi sono stati pareggi (6) altrimenti staremmo parlando di qualcosa di più rispetto al sesto posto attuale dei felsinei.

La vittoria ottenuta dal Bologna al Franchi la scorsa stagione ha posto fine ad un periodo molto positivo per i viola contro gli emiliani. E soprattutto ha posto fine ad un digiuno realizzativo che si protraeva dal 2017. Però la Fiorentina è ancora avanti in fatto di vittorie e di reti: rispettivamente, 39-14 e 96-57.

Molto negativo per la Fiorentina, il saldo dei rigori. Quella di Italiano è una delle squadre che non si è ancora presentata sul dischetto e ha dovuto affrontare tre tiri degli avversari. Meno tre dunque il saldo, come quello del Torino, il peggiore della A. Lo riporta TMW

