La classifica dei favori arbitrali, ma quale Fiorentina, sono Inter e Milan le squadre più favorite

Il sito Calciomercato.com stila la classifica dei favori e dei sfavori arbitrali. Non c’è il rigore assegnato alla Fiorentina: Chiesa simula nell’area dell’Atalanta l’arbitro Valeri e il Var Doveri co...

Il sito Calciomercato.com stila la classifica dei favori e dei sfavori arbitrali. Non c’è il rigore assegnato alla Fiorentina: Chiesa simula nell’area dell’Atalanta l’arbitro Valeri e il Var Doveri commettono un gravissimo errore e penalizzano l’Atalanta. Idem per gli episodi di San Siro che hanno penalizzato la Fiorentina contro l’inter, che a sua volta era stata penalizzata a Reggio Emilia contro il Sassuolo e in casa contro il Parma.

Ecco l’analisi giornata dopo giornata:

1a giornata: (+)Chievo-Juventus(-).

2a giornata: arbitri e Var impeccabili.

3a giornata: (-,-)Atalanta-Cagliari(+,+); (+)Fiorentina-Udinese(-); (-,-)Parma-Juventus(+,+); (-)Torino-Spal(+).

4a giornata: (+,-)Inter-Parma(-,+); (+)Spal-Atalanta(-); (+)Udinese-Torino(-).

5a giornata: (-)Bologna-Roma(+); (+)Sassuolo-Empoli(-); (-)Torino-Napoli(+)

6a giornata: (-)Empoli-Milan(+); (-)Genoa-Chievo(+); (+,+)Inter-Fiorentina(-,-).

7a giornata: (-)Bologna-Udinese(+); (+)Fiorentina-Atalanta(-); (-,-)Sassuolo-Milan(+,+).

CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - punti in più/punti in meno):

Milan 3 - 0 (+3)

Inter 3 - 1 (+2)

Chievo 2 - 0 (+2)

Cagliari 2 - 0 (+2)

Spal 2 - 0 (+2)

Juventus 2 - 1 (+1)

Napoli 1 - 0 (+1)

Roma 1 - 0 (+1)

Udinese 2 - 1 (+1)

Fiorentina 2 - 2 (0)

Frosinone 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 0 (0)

Sassuolo 1 - 2 (-1)

Genoa 0 - 1 (-1)

Bologna 0 - 2 (-2)

Empoli 0 - 2 (-2)

Parma 1 - 3 (-2)

Torino 0 - 3 (-3)

Atalanta 0 - 4 (-4).