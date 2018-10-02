La classifica dei favori arbitrali, ma quale Fiorentina, sono Inter e Milan le squadre più favorite
Il sito Calciomercato.com stila la classifica dei favori e dei sfavori arbitrali. Non c’è il rigore assegnato alla Fiorentina: Chiesa simula nell’area dell’Atalanta l’arbitro Valeri e il Var Doveri co...
Il sito Calciomercato.com stila la classifica dei favori e dei sfavori arbitrali. Non c’è il rigore assegnato alla Fiorentina: Chiesa simula nell’area dell’Atalanta l’arbitro Valeri e il Var Doveri commettono un gravissimo errore e penalizzano l’Atalanta. Idem per gli episodi di San Siro che hanno penalizzato la Fiorentina contro l’inter, che a sua volta era stata penalizzata a Reggio Emilia contro il Sassuolo e in casa contro il Parma.
Ecco l’analisi giornata dopo giornata:
1a giornata: (+)Chievo-Juventus(-).
2a giornata: arbitri e Var impeccabili.
3a giornata: (-,-)Atalanta-Cagliari(+,+); (+)Fiorentina-Udinese(-); (-,-)Parma-Juventus(+,+); (-)Torino-Spal(+).
4a giornata: (+,-)Inter-Parma(-,+); (+)Spal-Atalanta(-); (+)Udinese-Torino(-).
5a giornata: (-)Bologna-Roma(+); (+)Sassuolo-Empoli(-); (-)Torino-Napoli(+)
6a giornata: (-)Empoli-Milan(+); (-)Genoa-Chievo(+); (+,+)Inter-Fiorentina(-,-).
7a giornata: (-)Bologna-Udinese(+); (+)Fiorentina-Atalanta(-); (-,-)Sassuolo-Milan(+,+).
CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - punti in più/punti in meno):
Milan 3 - 0 (+3)
Inter 3 - 1 (+2)
Chievo 2 - 0 (+2)
Cagliari 2 - 0 (+2)
Spal 2 - 0 (+2)
Juventus 2 - 1 (+1)
Napoli 1 - 0 (+1)
Roma 1 - 0 (+1)
Udinese 2 - 1 (+1)
Fiorentina 2 - 2 (0)
Frosinone 0 - 0 (0)
Lazio 0 - 0 (0)
Sampdoria 0 - 0 (0)
Sassuolo 1 - 2 (-1)
Genoa 0 - 1 (-1)
Bologna 0 - 2 (-2)
Empoli 0 - 2 (-2)
Parma 1 - 3 (-2)
Torino 0 - 3 (-3)
Atalanta 0 - 4 (-4).