Scomparso a 32 anni Riccardo Pelagatti. Livorno piange il suo assistente di Lega Pro

A causa di una terribile ed inesorabile malattia ci ha lasciato a soli 32 anni Riccardo Pelagatti, associato della Sezione AIA di Livorno, assistente arbitrale in CAN PRO. Il Presidente della CRA Vitt...

A causa di una terribile ed inesorabile malattia ci ha lasciato a soli 32 anni Riccardo Pelagatti, associato della Sezione AIA di Livorno, assistente arbitrale in CAN PRO. Il Presidente della CRA Vittorio Bini si stringe con affetto al dolore della famiglia arbitrale labronica e piange assieme al Presidente di Sezione Alessio Simola. Il Presidente dell'AIA Marcello Nicchi, congiuntamente al Presidente Federale Gabriele Gravina ed al Presidente della Lega PRO Francesco Ghirelli hanno disposto che nel prossimo turno di campionato tutte le terne impegnate in gare di Serie C, in segno di ricordo, entrino in campo con la divisa listata a lutto.

Fonte: Aia Toscana

Tutta la redazione di Labaroviola si unisce al dolore della Sezione di Livorno, dell’AIA, e della famiglia di Riccardo.