Sarri come Gasperini, colpa sempre all'arbitro: "Facciamo il tifo affinchè blocchino il Var"

Maurizio Sarri è uscito anche una volta dall'Europa League nei primissimi turni come al solito quando allena una squadra italiana

Maurizio Sarri come Gian Piero Gasperini, il tecnico dell'Atalanta non ha accettato il gol giustamente annullato all'Atalanta per il fuorigioco contro la Fiorentina e si era detto contro il Var, sulla sua stessa lunghezza d'onda Maurizio Sarri che dopo l'eliminazione della Lazio dall'Europa League, anche lui ha dato la colpa all'arbitro pronunciando queste parole:

"Penso che sia il primo caso in cui una simulazione si trasforma poi in rigore. Ero lì io quando l'arbitro ha rivisto al Var, non si può decretare il rigore su un fermo immagine. Ha ragione Gasperini, facciamo il tifo affinché blocchino il Var. Il piede di Milinkovic non si muove mai verso il giocatore, succede il contrario, è chiara ricerca del fallo", le parole del tecnico a Lazio Style Channel riportate dal Corriere dello Sport

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